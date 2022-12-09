الرياشي: لا نوافق على انتخاب أي رئيس من فريق الممانعة

أشار النائب ملحم الرياشي أن “القوات اللبنانية أعلنت موقفها الواضح من الحوار ووضعت له طريقة مناسبة للجمهورية ولانتخاب رئيس جديد وكيف يكون هذا الحوار داخل المجلس”.

أما في ما خص جلسة الخميس المقبل، فرأى أنه “سيكون هناك لقاء لتكتل الجمهورية القوية للتشاور في هذا الموضوع وسيبنى على الشيء مقتضاه”.

وأكد الرياشي، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أنه ليس من السهل التوصل الى اسم في ظل التباينات السياسية ولكن الحوار هو الوسيلة الوحيدة وهو البديل عن أي إشكال. ولفت إلى أنه للكتلة رأيها الخاص بالحوار وهو أن يكون الحوار بين دورة ودورة أخرى.

وشدد الرياشي على رفض التكتل لانتخاب رئيس من فريق الممانعة وقال: لا نوافق على انتخاب أي رئيس من فريق الممانعة ولدينا وجهة نظرتنا الخاصة في ما يتعلق باحترام الجمهورية بمعنى المشاركة أو عدم المشاركة في الجلسات كما ولدينا وجهتنا الخاصة في انتخاب قائد الجيش.

وأوضح أن القوات اللبنانية ستناقش مع حلفائها ومع النائب ميشال معوض إذا ما أرادت ترشيح اسم آخر.