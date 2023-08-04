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الرياشي: لودريان يعمل على تقريب وجهات النظر

منذ 12 دقيقة
ملحم الرياشي

ملحم الرياشي

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زار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي، في إطار “لقاءات استماع” مع أبناء المتن، مركز “القوات اللبنانية” في بسكنتا، في حضور منسق المتن الشمالي بيار رزوق، رئيس المركز بيار شتت وعدد من القواتيين، واستمع إلى مطالبهم الحزبية والاجتماعية والانمائية.

وأشار الرياشي في مداخلة عن القضايا الحزبية والسياسية، الى أن “الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف حول معايير ومواصفات رئاسية مشتركة، وقد يطرح بعد ذلك أسماء تتم على أساسها دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس من بينها، وإلا ستنتهي مهمته من دون أي نتيجة أو خرق في الأزمة الرئاسية وتداعيات هذا الانسداد لن تكون سهلة”.

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