الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرياشي: مسألة حصر السلاح تتجه نحو الإيجابية

منذ 44 دقيقة
ملحم الرياشي

ملحم الرياشي

A A A
طباعة المقال

أكد عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي ان “النقطة الإيجابية في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري هي حديثه عن رغبة شيعية لحلّ مسألة السلاح وهذا التطور يجب على رئيس الجمهورية والحكومة البناء عليه”.

ورأى الرياشي، في حديث إذاعي، أنّ “الاتجاه في مسألة حصر السلاح بيد الدولة يتجه نحو الإيجابية واستراتجية الامن القومي ستصبح على الطريقة السويسرية أي كلّ مواطن عسكري في الجيش الوطني”، مشيرا الى أنّ “قوة لبنان ليست بتزاوج القوتين بين الجيش والمقاومة انما قوة لبنان هي في جيشه”.

وشدد الرياشي على أن “مشكلة السلاح لبنانية لبنانية وليست لبنانية إسرائيلية”، مطالبًا” بتوحيد الدولة لمواجهة احتلال إسرائيل ديبلوماسيا”.

وعن خطة الجيش اعلن ان “لها طابعًا عمليًا حواريًا وليس تصادميًا وستأخذ وقتا، ولكن المهم ان تبدأ”، مؤكدًا أن “لا حرب أهلية لأنّ الجيش لديه مخارج”، موضحا ان “الوضع مأزوم بالشكل ولكنه منضبط في الواقع اما عن الاخطار المحدقة بالمنطقة”، فأكد رياشي ان “لبنان البلد الوحيد الذي لا خطر وجوديًا عليه”.

ولفت الرياشي الى ان “القوات اللبنانية جرأتها لا حدود لها وهذه الجرأة تصل الى رفض الحرب الاهلية كليًا جملة وتفصيلا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي
    رجي: لبنان يعود إلى دوره الطبيعي وهذه المرحلة دقيقة!
    وزير المالية ياسين جابر. رويترز
    جابر: منحة مالية عن آب للعسكريين وذوي الشهداء
    ضبط 10 أطنان من لحوم الدّجاج الفاسدة وتوقيف المتورّطين

    الأكثر قراءة

    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية