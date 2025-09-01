الرياشي: مسألة حصر السلاح تتجه نحو الإيجابية

أكد عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي ان “النقطة الإيجابية في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري هي حديثه عن رغبة شيعية لحلّ مسألة السلاح وهذا التطور يجب على رئيس الجمهورية والحكومة البناء عليه”.

ورأى الرياشي، في حديث إذاعي، أنّ “الاتجاه في مسألة حصر السلاح بيد الدولة يتجه نحو الإيجابية واستراتجية الامن القومي ستصبح على الطريقة السويسرية أي كلّ مواطن عسكري في الجيش الوطني”، مشيرا الى أنّ “قوة لبنان ليست بتزاوج القوتين بين الجيش والمقاومة انما قوة لبنان هي في جيشه”.

وشدد الرياشي على أن “مشكلة السلاح لبنانية لبنانية وليست لبنانية إسرائيلية”، مطالبًا” بتوحيد الدولة لمواجهة احتلال إسرائيل ديبلوماسيا”.

وعن خطة الجيش اعلن ان “لها طابعًا عمليًا حواريًا وليس تصادميًا وستأخذ وقتا، ولكن المهم ان تبدأ”، مؤكدًا أن “لا حرب أهلية لأنّ الجيش لديه مخارج”، موضحا ان “الوضع مأزوم بالشكل ولكنه منضبط في الواقع اما عن الاخطار المحدقة بالمنطقة”، فأكد رياشي ان “لبنان البلد الوحيد الذي لا خطر وجوديًا عليه”.

ولفت الرياشي الى ان “القوات اللبنانية جرأتها لا حدود لها وهذه الجرأة تصل الى رفض الحرب الاهلية كليًا جملة وتفصيلا”.