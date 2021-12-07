الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الريجي" أنهت تسلم المحاصيل في الشمال وجبل لبنان

7 - ديسمبر - 2021
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"

A A A
طباعة المقال

أنجزت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” اليوم في مؤسستي طرابلس والبترون التابعتين لها عملية شراء المحاصيل لموسم 2021 من المزارعين في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار.

وأوضحت “الريجي” في بيان، أن “عملية تسلم المحاصيل التي امتدت من 2 تشرين الثاني الفائت الى 7 كانون الأول الجاري، جرت وسط ارتياح تام ورضى من المزارعين”.

وأشارت إلى أن هؤلاء “توجهوا بالشكر والتقدير إلى رئيس الريجي ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي ومدير الزراعة والمشترى المهندس جعفر الحسيني ورئيس المصلحة في الشمال الدكتور المهندس محمد كبارة وجميع العاملين في لجان الشراء على الجهود التي بذلوها في اتمام عملية الشراء بنجاح، وبشكل منظم ودقيق وتقديم تسهيلات الدفع والتعاون، في جو من الاحترام المتبادل مع المزارعين في كل من عكار والضنية والبترون وجبل لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    رازي الحاج
    نائب يكشف... حكومة تصريف الأعمال سترافق البلاد حتى أيلول!
    مجلس الوزراء
    هل يؤدي التكليف إلى تشكيل حكومة جديدة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن