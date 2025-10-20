الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
الريجي تطلق تجارب واعدة على تبغ الفيرجيني والبيرلي لتطوير الزراعة المستدامة في لبنان

منذ ساعتين
الريجي

الريجي

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” عن تكثيف تجاربها على صنفين جديدين من التبغ، هما الفيرجيني والبيرلي، بهدف تطوير الزراعة المستدامة وتنويع المحاصيل اللبنانية بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية.

وجاء الإعلان خلال ندوة برعاية رئيس “الريجي” المهندس ناصيف سقلاوي، حضرها أعضاء لجنة الإدارة ومهندسون زراعيون، حيث قدّم الدكتور محمد كبارة عرضًا مفصّلًا عن التجارب الزراعية الحديثة لهذين الصنفين في مناطق البقاع والشمال، كبديل للتبغ التقليدي الذي أصبح أقل جدوى اقتصاديًا بسبب تغير توجه السوق نحو نرجيلة المعسل المصنوع من تبغ الفيرجيني.

وأوضح كبارة أن تبغ الفيرجيني، المعروف بلونه الذهبي المائل للبرتقالي، يستخدم في صناعة السجائر والمعسل ويُزرع في الأراضي المروية فقط، بينما يتميز تبغ البيرلي بنكهة قوية وترابية ويُعالج بالهواء ليصبح أخف وأكثر نعومة، ويضاف عادة لمزيج السجائر لإثراء النكهة.

كما شدد كبارة على أهمية تشجيع زراعة بديلة ومستدامة تدعم المزارعين وتحد من الهجرة من الريف، مع الحفاظ على جودة الإنتاج واستقراره.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

