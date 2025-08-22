الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عدة

منذ ساعة واحدة
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، أنها واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في بيروت والشوف والنبطية وإقليم التفاح.

أسفرت “هذه العمليات التي شملت شارع الحمراء في العاصمة، ومدينة النبطية وبلدات حبوش وعرب صاليم وحومين الفوقا وحارة الناعمة، عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار والتنباك العجمي بالإضافة إلى السيجارة الالكترونية .Vape ”

وسُطّرت “محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص”.

