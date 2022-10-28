الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الريجي": 14 ألف كيلوغرام من المنتجات التبغية المهرّبة صودرت منذ بداية السنة

منذ ساعة واحدة
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"

A A A
طباعة المقال

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن “180 محضر ضبط سُطّرت في الفترة الممتدة من مطلع السنة الجارية إلى ‏منتصف تشرين الأول الجاري بالتعاون بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى، صودر بنتيجتها أكثر من 14 ألف كيلوغرام من المنتجات ‏التبغية المهرّبة أو المقلّدة، فيما بلغت قيمة المصالحات المدفوعة نحو 1,5 مليار ليرة‎”.‎

وأوضحت في بيان أن “مصلحة مكافحة التهريب التابعة لها سطّرت 128 محضر ضبط خلال الفترة الممتدة من 1-1-2022 ولغاية ‏‏18-10-2022، أسفرت عن ضبط ما مجموعه نحو 7612 كيلوغراماً من المنتجات التبغية المهرّبة أو المقلّدة، بينها سجائر ومعسّل ‏مستورد وتنباك أصفهاني ومستورد وسيجار أجنبي وتنباك وطني وسائل سجائر‎.‎

ونفذت إدارة المكافحة 215 عملية مراقبة وتنزيل وتحميل في السوق الحرة ومرفأ بيروت‎”.‎

واشارت إلى أن “الجمارك والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي سطرت 52 محضر ضبط صادرت بنتيجتها 6514 كيلوغراماً‎.‎

وبلغت قيمة المصالحات على القضايا التبغية المدفوعة على الصندوق المركزي في “الريجي” نحو 1,5 مليار ليرة، بحسب البيان. اما ‏المبالغ المقبوضة جراء عمليات الترفيق فبلغت نحو 155 مليون ليرة‎”.‎

    المزيد من أخبار لبنان

    الخبز لبنان
    تسعيرة جديدة لربطة الخبز
    أشرف ريفي
    ريفي: هذا أمر لا يجوز استمراره!‏
    الوطنيين الأحرار
    "الأحرار": لإنشاء صندوق سيادي يعنى بعائدات القطاع النفطي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالفيديو.. صاحبة الصور "المرعبة" تكشف عن وجهها الحقيقي على محطة إيرانية
    الدولار
    الدولار يرتفع بعد عمليات بيع مكثفة
    توقعات الطقس في لبنان
    تجهزوا للمنخفض الجوي البارد.. إليكم موعده!