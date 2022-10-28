"الريجي": 14 ألف كيلوغرام من المنتجات التبغية المهرّبة صودرت منذ بداية السنة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن “180 محضر ضبط سُطّرت في الفترة الممتدة من مطلع السنة الجارية إلى ‏منتصف تشرين الأول الجاري بالتعاون بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى، صودر بنتيجتها أكثر من 14 ألف كيلوغرام من المنتجات ‏التبغية المهرّبة أو المقلّدة، فيما بلغت قيمة المصالحات المدفوعة نحو 1,5 مليار ليرة‎”.‎

وأوضحت في بيان أن “مصلحة مكافحة التهريب التابعة لها سطّرت 128 محضر ضبط خلال الفترة الممتدة من 1-1-2022 ولغاية ‏‏18-10-2022، أسفرت عن ضبط ما مجموعه نحو 7612 كيلوغراماً من المنتجات التبغية المهرّبة أو المقلّدة، بينها سجائر ومعسّل ‏مستورد وتنباك أصفهاني ومستورد وسيجار أجنبي وتنباك وطني وسائل سجائر‎.‎

ونفذت إدارة المكافحة 215 عملية مراقبة وتنزيل وتحميل في السوق الحرة ومرفأ بيروت‎”.‎

واشارت إلى أن “الجمارك والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي سطرت 52 محضر ضبط صادرت بنتيجتها 6514 كيلوغراماً‎.‎

وبلغت قيمة المصالحات على القضايا التبغية المدفوعة على الصندوق المركزي في “الريجي” نحو 1,5 مليار ليرة، بحسب البيان. اما ‏المبالغ المقبوضة جراء عمليات الترفيق فبلغت نحو 155 مليون ليرة‎”.‎