الرّأسان المدبّران لشبكة ترويج مخدّرات في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة حول شبكة تقوم بترويج المخدّرات ضمن محافظة جبل لبنان.

بتاريخ 16-5-2024، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقب، كمنت قوة من هذه المجموعة للرأسين المدبرين لهذه الشبكة، واللذين يقومان بتوزيع المخدّرات على المروجين، وتمكنت من توقيفهما في محلة المعاملتين على متن سيارة نوع “كيا”، وهما:

– ا. غ. (مواليد عام 2000، لبناني)

– خ. ه. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتفتيشهما والسيارة تم ضبط كمية من المواد المخدّرة المقسمة والمعدّة للترويج وهي عبارة عن: كيتامين، كوكايين، حبوب كيمائية مخدرة، ماريجوانا وحشيشة كيف، إضافة الى مسدس حربي ومبلغ مالي وهواتف خلوية.

أودعا مع المضبوطات المرجع المختص، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء”.