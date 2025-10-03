الرئيس عون: لضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، واطّلع منه على سير عمل الهيئة، مشدّداً على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في جميع عمليات الشراء العام، من دون أي استثناءات أو محاباة.

هذا وبدأ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بدأ جولة على مراكز الهيئات الرقابية، واستهلّها بزيارة مجلس الخدمة المدنية حيث التقى رئيسته السيدة نسرين مشموشي، ورئيس إدارة الموظفين بالوكالة والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ورئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه السيدة نتالي يارد.