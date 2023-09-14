"الزراعة": كشف على أضرار المزروعات في دير الأحمر والبلدات المُجاورة

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه بناءً لتوجيهات وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، “أجرت فرق من وزارة الزراعة – مصلحة زراعة بعلبك الهرمل زيارة ميدانية للبلدات المتضرّرة من الرياح التي ضربت المنطقة يوم الجمعة ٨ أيلول ٢٠٢٣ وهي: دير الأحمر، بتدعي، عيناتا وبرقا وتم الكشف على الأضرار التي تعرّضت لها بساتين التفاح، ونتيجة الكشف بمواكبة مندوبين من البلديات، لوحظ وجود ضرر على حقول العنب بسبب موجة الحرّ الشديد التي سبقت الرياح بأيام، وجالت الفرق على البساتين والحقول المتضررة وأجرت مسحاً شاملاً للأضرار، ونظمت تقريراً بذلك تم رفعه الى وزير الزراعة، حيث تم تزويده بأسماء المزارعين وكميات الحقول المتضررة، بالإضافة الى مساحات العقارات”.

وأشارت الى أن “الجولة التي تمت أمس شملت زيارة خاصة للمطران حنا رحمة في مبنى المطرانية في دير الأحمر ورئيس إتحاد بلديات دير الأحمر وجوارها والجمعيات التعاونية في المنطقة.”