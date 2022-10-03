"الزراعة" ونقابة الدواجن تبحثان في أوضاع القطاع ومتطلبات صموده

زار وفد من وزارة الزراعة النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة. وجرى بحث ونقاش مستفيض حول أوضاع قطاع الدواجن والتحديات التي يواجهها جرّاء الأزمة الاقتصادية والمالية ومتطلبات الحفاظ عليه وعلى العاملين فيه.

في بداية اللقاء، شكر “بطرس لحود” والوفد المرافق على زيارته، كما توجّه بالشكر إلى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحاج حسن” على اهتمامه بقطاع الدواجن والعمل على تلبية إحتياجاته ودعم صموده، مؤكداً أنّ “وزارة الزراعة هي بيت القطاعات الزراعية وبشكل خاص قطاع الدواجن، والنقابة تعوّل كثيراً على احتضان الحاج حسن ولحود وفريق عمل الوزارة لحماية القطاع والحفاظ عليه في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين”.

من جهته، أكّد لحود “إيلاء وزارة الزراعة قطاع الدواجن إهتماماً خاصاً”، مشيداً بـ “المستوى المتقدّم الذي وصل إليه في لبنان وبدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين”.

ثمّ دار نقاش مطوّل حول المخاطر على القطاع، وحول قضايا أساسية ستكون محط متابعة من قِبَل الطرفين لتحقيقها وهي:

– واقع القطاع والتحديات التي يواجهها لاسيما على وقع إنخفاض الإنتاج من 100 مليون طير إلى حوالي 80 مليون طير، وما يمكن أن يسببه ذلك من تهديد للقطاع والعاملين فيه والبالغ عددهم حوالي 20 ألف عائلة.

– الاستجابة لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، لاسيما إعداد المستندات والإجراءات المطلوبة وإعتمادها ضمن ورقة موحّدة.

– تقييم استيراد صدر الدجاج المجلد يما يضمن حماية المنتج المحلي، لا سيما أن هذا الإستيراد بلغ حوالي 4000 طن حتى تموز والمتوقّع أن يعادل نهاية العام حوالي 15 مليون طير.

– العمل على التحضير لإقامة يوم وطني للدواجن

_ التواصل مع الجمارك لإستيضاح موضوع الحد الأدنى للرسوم الجمركية المفروضة على إستيراد الدواجن بعد رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة.