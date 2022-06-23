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الزعني يتابع سبل تعزيز التعاون لدعم قطاع النبيذ.. ومشاركة الصناعيين بمعرض سيال

منذ ساعة واحدة
رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني وفداً من الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ برئاسة ميشلين توما

رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني وفداً من الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ برئاسة ميشلين توما

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التقى رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني وفداً من الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ برئاسة ميشلين توما، بحضور نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي وعضوي مجلس الإدارة منير البساط وجورج صابونجيان والمدير العام طلال حجازي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الصناعة الوطنية كإحدى الركائز الأساسية لتدعيم الإقتصاد الوطني والخروج من الأزمة، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم قطاع النبيذ الواعد.

وشدد الزعني خلال اللقاء على أهمية قطاع النبيذ اللبناني والتقدم الكبير الذي حققه على مختلف المستويات لا سيما كمية الإنتاج ونوعيته والتوسع بالتصدير، مؤكداً وقوف جمعية الصناعيين ودعمها لهذا القطاع الواعد الذي هو محط إفتخار وإعتزاز لنا جميعاً.

من جهتها، هنأت توما الرئيس الزعني على توليه رئاسة الجمعية، متمنية له ولمجلس الإدارة الجديد النجاح في تحقيق أهدافه، كما أكدت توما على ضرورة إستمرار التواصل والتعاون بين الإتحاد وجمعية الصناعيين لما لذلك من أهمية مساندة قطاع النبيذ والقطاعات الإنتاجية والصناعية في لبنان.

الى ذلك، إستقبل الزعني وفدا من جمعية fair trade Lebanon وتطرق الحديث الى معرض سيال (Sial) في فرنسا والمدعوم من MEPI والذي من المتوقع ان يشارك فيه نحو 16 صناعياً لبنانياً.

وشدد الحاضرون على أهمية مشاركة الصناعيين اللبنانيين في هذا المعرض وفي معارض مماثلة لتسويق الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الصناعية التي تشكل عصباً مالياً أساسياً لتدعيم وضع المؤسسات الصناعية والإقتصاد الوطني.

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