أخبار لبنان

الزغبي: الإصلاحات والمساعدات عرضة للسقوط

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لفت عضو “قيادة 14 آذار” الياس الزغبي إلى “خطورة تمادي المرجعيات الشرعية في التخلي عن حقها الدستوري لحماية لبنان، وتسليمها السهل بما يقرر حزب الله وينفذ من خطوات ميدانية وأمنية”.

وقال في تصريح: “إن غياب هذه المرجعيات عما يجري أسبوعيا من الضاحية إلى الجنوب، وتنازلها عن مسؤوليتها الحصرية في قرار الحرب والسلم، يضعانها في موقف حرج ومرتبك أمام الموفدين الدوليين من دوكان إلى شنكر والأمم المتحدة، ويسقطان حجتها الواهية في تسييب المصلحة العليا للدولة، وإيكالها إلى قوة من خارج صلبها”.

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وأضاف: “ستبقى كل الإجراءات الإصلاحية والمساعدات الدولية عرضة للسقوط، طالما أن السلطات الشرعية لا تمسك بزمام الأمور، وطالما أن لبنان خاضع لقرار استراتيجي من خارج إرادة دولته”.

 

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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