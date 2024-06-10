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الزغبي: ما زال لدينا بعض القضاة الشجعان وغير المسيسين

منذ 3 دقائق
حبيب الزغبي

حبيب الزغبي

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أدلى الرئيس الفخري لرابطة خريجي جامعة هارفارد(HARVARD) في لبنان د. حبيب الزغبي بالتصريح التالي:

ان ادعاء القضاء على قائد جيش سابق وسبعة عمداء وضباط سابقين في الجيش والأمن العام والمخابرات، ومن ثم تجميد حساباتهم وحسابات عائلاتهم من هيئة التحقيق الخاصة بتهمة الاثراء غير المشروع بمبالغ تعد بملايين الدولارات، يدل على أن الفساد مستشرياً في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، وأنه ما زال لدينا بعض القضاة الشجعان وغير المسيسين.

لذلك يجب أن تعود الى الواجهة معالجة ظاهرة الفساد كإحدى أولويات رئيس الجمهورية العتيد اذا أردنا الإصلاح والنهوض الفعلي. ويتطلب ذلك بالطبع ان يكون ماضيه وماضي من يعاونوه مثالياً في هذا المجال.

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