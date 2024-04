السرطان يهدد بيروت.. 8000 مولد كهربائي تبث السموم لسكان العاصمة!

لم تعد أزمة الكهرباء في لبنان مقتصرة على ساعات العتمة الطويلة التي يعايشها اللبنانيون طويلاً، ولا على تكاليف فواتير مولدات الاشتراك أو ألواح الطاقة الشمسية، بل إن المخاطر تطال هذه المرة صحتهم عبر أخطر الأمراض التي قد يصابون بها.

صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفت في تقرير لها أن “الضباب الدخاني يخيم على بيروت معظم الأيام سبب المولدات الكهربائية، وهو عبارة عن سحابة بنية اللون تُظلم أفق المدينة المليء بالمآذن والأبراج الخرسانية”.

وذكرت الصحيفة، أن “ما يقدر بنحو 8000 مولد ديزل يعمل على تشغيل المدن اللبنانية منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، ويمكن سماع المولدات وشمها ورؤيتها في الشوارع، ولكن أسوأ تأثير لها هو الهواء الذي يضطر سكان المدينة إلى التنفس”.

ولفتت الى أنه “توصل بحث جديد، من المقرر أن ينشره علماء في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، إلى أن اعتماد العاصمة اللبنانية المفرط على مولدات الديزل في السنوات الخمس الماضية قد ضاعف بشكل مباشر من خطر الإصابة بالسرطان. يقول أطباء الأورام إن معدلات التشخيص الإيجابي آخذة في الارتفاع”

وبحسب الصحيفة، تقول منظمة الصحة العالمية إنه “منذ عام 2017، وهي المرة الأخيرة التي أجرت فيها الجامعة الأميركية في بيروت هذه القياسات، تضاعف مستوى الملوثات المسببة للسرطان المنبعثة في الغلاف الجوي في ثلاث مناطق في بيروت. يقول صليبا إن الحسابات تشير إلى أن خطر الإصابة بالسرطان قد ارتفع بنسبة 50% تقريبًا”.

‘Where can you hide from pollution?’: cancer rises 30% in Beirut as diesel generators poison city https://t.co/EECURAe0pm

— Guardian Environment (@guardianeco) April 22, 2024