أدوية السرطان والأمراض المستعصية على طاولة البحث في السراي

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لبحث آلية دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزير المالية يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

وزير الصحة

أعلن الوزير الأبيض بعد الاجتماع” أن الموضوع الأساسي على جدول النقاش كان البحث في آلية لصرف الأموال التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الفائت بهدف دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، وكان تجاوب من الجميع وكانت الآلية واضحة، وسيتم البدء بصرف هذه الأموال هذا الأسبوع كما أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة منصوري. وهذا الموضوع بالنسبة لوزارة الصحة أمر جد مهم.

وأكدت الحكومة وقوفها إلى جانب مرضى السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى للتأكد من أنهم يحصلون على الأدوية التي يحتاجون إليها لمكافحة هذه الأمراض. وجرى أيضا البحث مع وزارة المالية ومصرف لبنان بموضوع المستشفيات والإسراع في تسديد مستحقاتها، كما “وعدنا في الاجتماعات التي تمت بين الجهات الضامنة والمستشفيات وخصوصا مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وكذلك تم التوافق على التعجيل في هذا الموضوع، وإن شاء الله سيبدأ تحويل الأموال سريعا للمستشفيات”.

وأضاف: “كان اليوم جيدا بالنسبة إلى مرضى غسيل الكلى والسرطان والأمراض المستعصية وستبذل وزارة الصحة والاطراف الأخرى كل الجهود لتأدية واجباتها تجاه هؤلاء المرضى”.

وعن مصادر التمويل قال الوزير الأبيض: “ان جزءا من التمويل هو من حقوق السحب الخاصة ومن الأموال التي حصلتها الحكومة، وكما أكد حاكم المصرف بالإنابة لن يتم المس بأموال المودعين. فالأموال المطلوبة لالية الدعم موجودة، وقد أكد الحاكم وجودها، وان شاء الله ستغطي الأشهر المقبلة ، على أمل أن يحصل حل سياسي واقتصادي في البلد ونفتح صفحة جديدة”.

صندوق النقد الدولي

واجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا. وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

وتم خلال الاجتماع مراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقّع بين الحكومة اللبنانية والصندوق وما تم تنفيذه من مضامين الاتفاق.

قائد الجيش

واجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزيف عون.