الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعد: استغلّوا التمويل لإخفاء النية بالتأجيل

منذ 37 دقيقة
راجي السعد

راجي السعد

A A A
طباعة المقال

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب راجي السعد، عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“يبدو أن ثمة من يدمن الإطاحة بالاستحقاقات الدستورية. لو كان لدى المسؤولين النية لإجراء الانتخابات البلدية لكانوا أمّنوا الموازنة المطلوبة منذ أسابيع من الداخلية بعد أن قام الوزير المولوي بكل التحضيرات اللازمة”.

السعد أضاف في تغريدته: “استغلّوا عنوان التمويل لإخفاء النية بالتأجيل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المطاعم قي لبنان
    إتحاد النقابات السياحية: لعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في فصل الصيف
    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    مولوي: إذا تعذّر التشريع ليتحمل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية
    الجيش اللبناني
    الجيش: توقيف مطلوبين بسرقة كابلات وأعمدة كهربائية في مقنة - البقاع

    الأكثر قراءة

    ندى ظلام وزوجها
    وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
    آثار الزلزال المدمر في تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟
    النائب غسان سكاف
    غسان سكاف يكشف عن انتخاب رئيس توافقي في هذا الموعد!