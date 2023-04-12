السعد: استغلّوا التمويل لإخفاء النية بالتأجيل

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب راجي السعد، عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

“يبدو أن ثمة من يدمن الإطاحة بالاستحقاقات الدستورية. لو كان لدى المسؤولين النية لإجراء الانتخابات البلدية لكانوا أمّنوا الموازنة المطلوبة منذ أسابيع من الداخلية بعد أن قام الوزير المولوي بكل التحضيرات اللازمة”.

السعد أضاف في تغريدته: “استغلّوا عنوان التمويل لإخفاء النية بالتأجيل”.

يبدو أن ثمة من يدمن الإطاحة بالاستحقاقات الدستورية. لو كان لدى المسؤولين النية لإجراء #الانتخابات_البلدية لكانوا أمّنوا الموازنة المطلوبة منذ أسابيع من الداخلية بعد أن قام الوزير #المولوي بكل التحضيرات اللازمة. استغلوا عنوان التمويل لإخفاء النية بالتأجيل… — Ragy el Saad (@Ragyelsaad) April 12, 2023