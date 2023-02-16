السعد: حين تحتكر الدولة السلاح.. تُصبح كلّ مشاكلنا قابلة للحل

غرّد النائب راجي السّعد عبر “تويتر”: “تحية إجلال لشهداء الجيش اللبناني الثلاثة الذين سقطوا في مداهمات اليوم في حورتعلا. هنا لبّ مشاكل لبنان. حين تقوم دولة تحتكر السلاح وتفرض تطبيق القانون تصبح كل مشاكلنا قابلة للحل وبسهولة. رحم الله شهداءنا والشفاء العاجل للجرحى”.

وكان الجيش قد أعلن استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من قواته ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع، مشيرة إلى أنّ عدد الموقوفين بلغ تسعة حتى الساعة.

فيما كانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان “استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع”، وذلك خلال عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في البلدة. وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.