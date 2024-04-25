السعد: خيار التمديد يبقى الأقل سوءاً في هذه المرحلة

أكد النائب راجي السعد في تصريح “أن الإنتخابات البلدية والإختيارية هي استحقاق دستوري ووطني أساسي وخصوصاً في ظل تراجع دور السلطات المركزية”.

وقبيل دخوله الى جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، قال: “بموضوعية مطلقة، لبنان لا يعيش اليوم أجواء انتخابات بلدية واختيارية. فليس هناك حركة في أي منطقة وليس هناك من ترشيح رسمي واحد حتى اليوم”.

ورأى أن “خيار التمديد يبقى هو الأقل سوءا في هذه المرحلة مع العمل على أن تكون مدة التمديد قصيرة”.

أما فيما يتعلق بموضوع تثبيت متطوعي الدفاع المدني، قال السعد: “لا شك أن إنصاف متطوعي الدفاع المدني هو قضية محقة رغم أن صفة التطوع تعاكس الصفة الوظيفية. ولكن النظر بهذه القضية يقتضي معالجة غياب “مبدأ المساواة” أمام الوظيفة العامة خصوصا في الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية”.

ولفت الى أن “إقرار تثبيت المتطوعين يعني مخالفة “مبدأ عدم التوظيف” في ظل التهرب الرسمي من إعادة هيكلة القطاع العام ما يشكل إمعانا في الابتعاد عن الإصلاحات الجذرية المطلوبة لإنقاذ وطننا”.

وشدد على أن “موقفه ينطلق من التوازن بين دراسة القضية المحقة وفي الوقت نفسه الابتعاد عن الشعبوية وبيع الأوهام ورفض الإمعان في إغراق القطاع العام”.