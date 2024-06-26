السعد: لنعيد قضاء عاليه الى سابق عزه

توجّه عضو “اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد إلى أهالي عاليه، قائلًا: “بعد متابعات حثيثة شخصية وضمن اللقاء الديمقراطي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، وقّع معاليه مشكوراً على مذكرة لإعداد مناقصة لتلزيم أشغال تأهيل وصيانة طريق جسر القاضي- سلفايا- بوزريدة- مرج شرتون الحيوية جداً لقضاء عاليه والتي تربط قرى وسط عاليه بالشوف وبقرى الشحّار الغربي”.

كما أعلن أن من المتوقع أن تُجرى المناقصة قريباً بعدما تم رصد الأموال اللازمة لها على أن يبدأ التنفيذ بعدها فوراً.

وقال إن “مسيرة إعادة ترميم البنى التحتية الأساسية في قضاء عاليه طويلة وشاقة ولقد اخترت أن أتابعها مهما استلزم ذلك من جهد ووقت وتعب ومتابعات لأن ذلك من حق أهلنا علينا وسنستمر في متابعاتنا لنعيد قضاء عاليه الى سابق عزه وألقه”.