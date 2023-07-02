السعد: ما جرى في القرنة السوداء جريمة موصوفة

أشار النائب راجي السعد إلى أنّ “ما جرى من قتل متعمّد لشابين من ‎بشري في ‎القرنة السوداء، جريمة موصوفة تستدعي اتخاذ كل الإجراءات القضائية والأمنية لتوقيف المجرمين ومحاكمتهم”.

وأضاف السعد عبر “تويتر”: “نصرّ على قيادة ‎الجيش اللبناني للضرب بيد من حديد بوجه المعتدين، كما نتمنى على أهلنا في بشري بضرورة التحلي بالصبر وعدم الانجرار إلى الفتنة التي قد يسعى إليها البعض”.

كما دعا القضاء والأجهزة المعنية، لـ “حسم ملف الملكية العقارية بشكل عادل لمنع تفاقم الاحتكاكات بين أبناء المناطق المجاورة بما يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه”.

وختم السعد: “أتقدم بالتعازي الحارة لعائلتي ‎هيثم طوق ومالك طوق ولعموم عائلة طوق وأهلنا في بشري”.