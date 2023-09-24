السعد من لوس أنجلوس: هذه المرحلة الدقيقة تتطلب الحوار

شدد النائب راجي السعد على أهمية الحوار والتوافق في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان على الرغم من الشرخ الحاصل في موضوع رئاسة الجمهورية، مشيرا الى انه لا يمكننا إيجاد مخرج لمشكلتنا اليوم من دون حوار.

وقال: “لبنان اليوم غير قادر على التحمل ولا يمكننا الاستمرار بما نحن عليه”.

ورأى السعد في كلمته أمام مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين في لوس أنجلوس خلال مأدبة غداء أولمها ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي سامي قاضي على شرفه أنه من الضروري تطبيق النظام والقوانين وفق الدستور اللبناني من أجل بناء دولة، لافتا الى أهمية تطبيق الدستور لمعرفة كيفية تطويره في ما بعد.

وعن الوضع الاقتصادي، أوضح السعد ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قد أعلن انه لن يدين الدولة وهي لا يمكنها الاستدانة من الأسواق المالية وهنالك عجز بالموازنة ولن تلجأ للاحتياطي وبالتالي قد نصل الى تفكك آخر مؤسسات الدولة وهي المؤسسة العسكرية والتي تؤمن استقرار لبنان. ووصف السعد هذا الموضوع بالخطر، داعيا المغتربين الى التأثير على صنّاع القرار في الخارج.

وطلب السعد من المغتربين دعم لبنان أكان على الصعيد الاقتصادي أو حتى السياسي.

كما شارك السعد في حفل توقيع كتابي “خوابي الزيت والمتعتق”، و”مواقف على السطر” للشاعر والأديب الياس كساب وهو الرئيس العالمي الأسبق للجامعة اللبنانية الثقافية.

وركّز السعد في كلمته على أهمية دراسة التاريخ بهدف عدم تكرار الأخطاء نفسها، وقال: “للأسف لم نتعلم من التجارب التي حصلت في لبنان والشهداء كثر”.

وأضاف: “نتّكل على وعي المغتربين لان بإمكانهم رؤية الوضع في لبنان من منظار آخر. ونحن لا نريد ان يعيش هذا الجيل والأجيال المقبلة ما عاشته الأجيال السابقة”.