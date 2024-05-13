السعد من واشنطن: علينا إعادة هيكلة المصارف

أكد النائب راجي السعد أن “الاجتماع الذي عقده الوفد النيابي مع الـIMF في واشنطن أتى استكمالا للاجتماعات التي انعقدت مع وفود نيابية في الفترة الأخيرة”.

ولفت السعد بعد الاجتماع الى أن “العلاقة يجب أن تكون عادة مع الحكومة التي عليها أن تقوم بالخطة الانقاذية التي نتحدث عنها الا اننا كنواب علينا التصويت على القانون نستكمل اجتماعاتنا مع الـIMF ومن الواضح من الحديث انه علينا إعادة هيكلة المصارف”.

وأوضح أن “إعادة هيكلة المصارف في غاية الصعوبة اليوم وعلينا خوضها في أقرب وقت لأن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع”.

كما كشف أنه جرى الحديث عن ضرورة الإصلاحات في المؤسسات العامة والتي كان بإمكاننا البدء بها منذ أكثر من 3 سنوات وطرح أسئلة عدة عن السبب وراء عدم الانطلاق بها.

ورأى السعد أنه ان لم نقم بإصلاح مؤسسات الدولة لن نتمكن من حل المشكلة الأساسية حتى لو قمنا اليوم بإصلاحات في الوضع المالي والمصرفي لأن المشكلة الأساسية التي تسببت بالانهيار في لبنان تكمن في وضع القطاع العام والوزارات والادارات العامة.