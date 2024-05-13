الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعد من واشنطن: علينا إعادة هيكلة المصارف

منذ 36 دقيقة
راجي السعد

راجي السعد

A A A
طباعة المقال

أكد النائب راجي السعد أن “الاجتماع الذي عقده الوفد النيابي مع الـIMF في واشنطن أتى استكمالا للاجتماعات التي انعقدت مع وفود نيابية في الفترة الأخيرة”.

ولفت السعد بعد الاجتماع الى أن “العلاقة يجب أن تكون عادة مع الحكومة التي عليها أن تقوم بالخطة الانقاذية التي نتحدث عنها الا اننا كنواب علينا التصويت على القانون نستكمل اجتماعاتنا مع الـIMF ومن الواضح من الحديث انه علينا إعادة هيكلة المصارف”.

وأوضح أن “إعادة هيكلة المصارف في غاية الصعوبة اليوم وعلينا خوضها في أقرب وقت لأن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع”.

كما كشف أنه جرى الحديث عن ضرورة الإصلاحات في المؤسسات العامة والتي كان بإمكاننا البدء بها منذ أكثر من 3 سنوات وطرح أسئلة عدة عن السبب وراء عدم الانطلاق بها.

ورأى السعد أنه ان لم نقم بإصلاح مؤسسات الدولة لن نتمكن من حل المشكلة الأساسية حتى لو قمنا اليوم بإصلاحات في الوضع المالي والمصرفي لأن المشكلة الأساسية التي تسببت بالانهيار في لبنان تكمن في وضع القطاع العام والوزارات والادارات العامة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحزب التقدمي الاشتراكي
    التقدمي بعد حادثة كركول الدروز: لاتخاذ كافة الإجراءات وتوقيف المعتدين
    مجلس الوزراء
    إقفال عام بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"
    الرئيس العماد ميشال سليمان
    سليمان: الإعلام مسؤولية

    الأكثر قراءة

    المقلاة الهوائية
    عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    غزة تحت النار
    أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
    خطوط الكهرباء في أوكرانيا
    موجة من الغضب الشعبي في عدن بعد زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء