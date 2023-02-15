الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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السعد يُحذّر: عدم انتخاب رئيس يُهدّد قدرة مجلس النواب على التشريع

منذ 33 دقيقة
وزير الداخلية بسام المولوي والنائب راجي السعد

وزير الداخلية بسام المولوي والنائب راجي السعد

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بحث عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد، مع وزير الداخلية بسام المولوي في عدد من القضايا التي تهمّ اللبنانيين، بدءًا من ملفات الأمن وصولاً إلى ملف الانتخابات البلدية والاختيارية.

وفي هذا الإطار، دعا السعد في بيان، النواب إلى المبادرة فورًا واليوم قبل الغد لإتمام استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كي تعود عجلة الحياة الدستورية إلى طبيعتها، تفادياً لخطر داهم مقبل علينا ويتعلق باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.

السعد أضاف: “لا بد لي من الإشارة إلى أهمية إجراء هذا الاستحقاق المرتبط بالسلطات المحلية في مختلف المدن والبلدات والقرى اللبنانية، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من البلديات يعاني من الفراغ نتيجة إما استقالة البلديات وإما حلّها، ونحن نعرف أهمية الدور الذي تؤديه البلديات في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به، سواء لناحية تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود الاجتماعي، وسواء في المساعدة في ضبط الأمن المناطقي عبر عناصر الشرطة البلدية. كما أن البلديات تشكل الركيزة الأساس في الدفع نحو تطبيق اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها اتفاق الطائف”.

كما أشار إلى أنّ “عدم انتخاب رئيس للجمهورية يهدّد قدرة مجلس النواب على التشريع في ظل الانقسام العمودي في البلد حول هذا الملف، بما يعني عجز مجلس النواب عن إقرار الاعتمادات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، أو حتى في حال عدم توفر الاعتمادات أقله إقرار التمديد للبلديات القائمة، وإلا فإننا سنبقى نعوّل على هبة خارجية لإجراء هذه الانتخابات، وربما لا تأتي هذه الهبة”.

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