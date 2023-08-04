السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة

طالبت المملكة العربية السعودية مساء (الجمعة 4-8-2023) مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور.

التحذير السعودي جاء عبر بيان السفارة السعودية في لبنان والذي تضمن ما يلي:

“تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع السعوديين من السفر إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع”.

تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023