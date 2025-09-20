السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!

أفادت معلومات mtv بأن زيارة بن فرحان إلى لبنان ستستمر حتى يوم الغد حيث سيلتقي المزيد من المسؤولين اللبنانيين كما أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس نبيه بري.

وأشارت المعلومات إلى أن “بن فرحان أثار مع رئيس الجمهورية موضوع الاجتماع الذي سيُعقد في نيويورك حول حل الدولتين لمعرفة الموقف اللبناني قبل توجّه عون اليوم إلى الولايات المتحدة”.

ولفتت إلى أن “بن فرحان طرح مع المسؤولين اللبنانيين عقد مؤتمر لدعم الجيش في النصف الأول من شهر تشرين الثاني”.

وفي هذا السياق، قالت مصادر خاصة لـmtv ان الفرنسيين بحثوا مع السعوديين في مؤتمر لدعم الجيش اللبناني لا سيما في الاتصال بين ماكرون وبن سلمان وعليه سيعقَد المؤتمر في المملكة وليس في باريس، كما شدّد خلال لقاءاته على ضرورة استكمال الجيش اللبناني لتنفيذ خطة حصر السلاح وضرورة عدم تبريد الأجواء والاستمرار بالزخم نفسه الذي بدأته الحكومة.

وأفادت معلومات mtv بأن الموفد السعودي شدد على ضرورة تنفيذ لبنان للإصلاحات والشروط المالية المطلوبة منه وعليه لن يُعقَد أي مؤتمر اقتصادي مالي قبل تنفيذ لبنان المطلوب منه.

وفي معلومات الجديد أن الأمير وخلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين شدد على أهمية المضي بملف حصرية السلاح، وضرورة إجراء الاصلاحات اللازمة، كاشفا عن جهوزية المستثمرين العرب للعودة الى لبنان، عندما تصبح الامور جاهزة وفي مسارها وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة.

كما دعا بن فرحان الطبقة السياسية الى تسهيل تطبيق قرارات الحكومة، والمساعدة على تنفيذها، سيما وأن كل ما يتم العمل عليه لمساعدة لبنان لن يتحقق إلا بقرار سياسي داخلي.

وفي المعلومات بدا واضحا خلال اللقاءات تلمس الجانب السعودي عودة الدولة الى لبنان وعودة لبنان الى الحضن العربي، وسط تقدير للرئيس نبيه برس ودوره في المرحلة الحالية، علما أن قرارات الحكومة لاقت صدا إيجابيا ولو أن الأمور لا زالت في بداياتها.