السعوديّة: لتحقيق فوري يكشف ملابسات مقتل جنديّ "اليونيفيل" في لبنان

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان، والذي أدى إلى مقتل جندي إيرلندي وجرح آخرين.

فقد قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنّ المملكة “تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” في جنوب جمهورية لبنان، والذي أدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم”.

أضاف البيان: “وتعبّر وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، مؤكّدة دعم المملكة بعثة “اليونيفيل”، كما تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب أيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

يأتي ذلك فيما كانت الخارجية الفرنسية، قد أدانت بدورها “بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قوة اليونيفيل في لبنان”، داعية “إلى التهدئة وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على قوات اليونيفيل”.

من جهته، لفت قائد قوات اليونيفيل في لبنان آرولدو لازارو إلى أن “مقتل الجندي الإيرلندي لم يهزّ التزامنا وسنضاعف جهودنا لإنجاز مهمتنا”.

كما أضاف لازارو، خلال زيارة وفد من البرلمانيين اللبنانيين لتقديم العزاء في مقتل الجندي، أن البعثة تتواجد في لبنان بناء على “دعوة من الحكومة اللبنانية”، وذلك لتحقيق هدف مشترك، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

هذا وطلبت “اليونيفيل”، اليوم، من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل العنصر الأيرلندي، وفق ما قال المتحدث باسمها لصحافيين.