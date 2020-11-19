السعودي: تم التوافق على مباشرة عمل شركة رفع النفايات في صيدا

أعلن رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي أنه “تم التوافق مع إدارة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا IBT على أن تباشر شركة NTCC رفع النفايات المتكدسة في شوارع وأحياء صيدا وبلدات الإتحاد منذ 4 أيام بموجب إضراب العمال في المعمل”، متمنيا على العمال “عدم عرقلة هذا القرار أو منع الشاحنات من الدخول إلى المعمل”.

وكان السعودي زار، ظهر اليوم، المعمل واجتمع مع المدير العام لشركة IBC مشغلة المعمل المهندس نبيل زنتوت، في حضور المهندس سامي بيضاوي والمستشار القانوني في بلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين.

وفي التفاصيل، كشف أنّ “وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني اخذ يوم أمس خلال لقائه السعودي علما بالأمر وأكد سعيه من أجل إتخاذ القرار المناسب، لأنه ليس لوحده وهناك رئاسة مجلس الوزراء ومصرف لبنان ويجب ان يكون لهم الرأي في هذا القرار. فأبلغت إدارة شركة النفايات بنتائج اللقاء لتبلغ العمال الذين لم يقتنعوا بفك الإضراب”.

وأكد السعودي ان “القوى الأمنية ستتواجد من أجل تنفيذ هذا التوجه لأنه لا يجوز أن تبقى النفايات مكدسة في الشوارع وفي ظل جائحة كورونا، ولا بد من التعاون وتفهم هذا الأمر وعدم عرقلته”.