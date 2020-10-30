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السفارة الأمريكية تأمل أن تفضي مفاوضات ترسيم الحدود إلى “الحل الذي طال انتظاره”

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 1:19 مساءً
السفارة الأمريكية في عوكر

السفارة الأمريكية في عوكر

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اعلنت السفارة الامريكية في لبنان في بيان إنه “بناء على التقدم المحرز خلال اجتماع 14 أكتوبر الحالي، اجتمع ممثلون عن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية يومي 28 و29 أكتوبر بوساطة من ​الولايات المتحدة​ وباستضافة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيتش​”.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يأملان في أن تفضي هذه المفاوضات إلى الحل الذي طال انتظاره”، مشيرا إلى أن “الطرفين أعربا عن التزامهما بمتابعة المفاوضات الشهر المقبل”.

يأتي البيان الأمريكي عقب استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، دوروثي شيا، حيث بحثا في مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

 

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