السفارة الأمريكية تتوجه بالشكر للسلطات اللبنانية.. "اللاجئون لا يتحملون مسؤولية الهجوم"

شكرت السفارة الأميركيّة في بيروت، (الأحد 7-6-2024)، الحكومة اللبنانيّة والجيش وقوى الأمن الداخلي على “شراكتهم واحترافيتهم وشجاعتهم بعد حادثة إطلاق النار الأخيرة”.

وأكّدت أنّها “تلتزم بصداقتها الدائمة مع شعب لبنان”.

وكتبت السفارة عبر موقع “اكس”: “نحن ممتنون لتدفق الدعم من أصدقائنا خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة لعضو قوة الحرس المحلي لدينا الذي أصيب بجروح خطيرة. نتقدم بالشكر الجزيل للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على شراكتهم واحترافيتهم وشجاعتهم. إننا نلتزم بصداقتنا الدائمة مع شعب لبنان”.

وأضافت في منشور آخر “إنه لمن الأهمية بمكان ألا يتم إخراج هذا الحادث عن سياقه واستخدامه كسلاح ضد مجتمع اللاجئين في لبنان، الذي لا يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم”.