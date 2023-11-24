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السفارة الأمريكية: حدود لبنان الجنوبية شهدت "12 ساعة من الهدوء"

منذ 37 دقيقة
قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان

قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان

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قالت السفارة الأمريكية في لبنان (الجمعة 24-11-2023) إنه كانت هناك 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق الذي يمثل الحدود مع إسرائيل، حيث كان يحدث تبادل يومي لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وذكر سكان أن الحدود تشهد هدوءا منذ صباح اليوم الجمعة، باستثناء وقوع إطلاق نار على نطاق ضيق من جانب إسرائيل. يأتي هذا في ظل هدنة مؤقتة توسطت فيها قطر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وهي هدنة لم تمتد بشكل رسمي إلى لبنان.

على صعيد الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى بين حماس والجيش الإسرائيل، أكد متحدث باسم الصليب الأحمر أن 24 رهينة نُقلوا خارج غزة وسُلّموا إلى السلطات المصرية في معبر رفح. وقال إن ثمانية من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر رافقوهم في قافلة من أربع سيارات.

وقال فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط “تعجز الكلمات عن وصف الألم العميق الذي يشعر به أفراد العائلات المنفصلون عن أحبائهم. ونشعر بالارتياح للمّ شمل بعض الأفراد بعائلاتهم بعد معاناة طويلة”.

ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة محايدة مقرها سويسرا، إن العملية تشمل أيضا توصيل مساعدات إضافية هناك حاجة ماسة إليها في غزة.

من جانبها أكدت قطر، الجمعة، الإفراج عن 39 معتقلا فلسطينيا من سجون إسرائيل، بموجب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس مؤخرا.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة.

والمفرج عنهم من جانب حماس هم 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.

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