السفارة الأميركية: أورتاغوس مرتاحة ومتحمّسة للعودة إلى لبنان

نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس خلال لقائها الرئيس جوزاف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 5 أبريل/نيسان. رويترز

أصدرت السفارة الأميركية في بيروت، بياناً جاء فيه:

“أعربت نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، عن “حماسها للعودة إلى لبنان للقاء الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية يوسف رجي”.

وأضاف البيان: “وفي جميع لقاءاتها، أبدت ارتياحها للنقاشات الصريحة حول دفع لبنان نحو حقبة جديدة، وهو ما يعني نزع سلاح حزب الله بسرعة، وتطبيق إصلاحات للقضاء على الفساد، وتشكيل حكومة منفتحة وشفافة، ليحظى جميع اللبنانيين بالثقة والإيمان بدولتهم”.

Deputy Special Envoy @MorganOrtagus was excited to be back in Lebanon to meet President Aoun @LBPresidency, PM @Nawafasalam, Speaker Berri, and FM @YoussefRaggi. In all her meetings, she was encouraged by the frank discussions on moving Lebanon forward into a new era– which… pic.twitter.com/2vfhx8KAEL — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) April 7, 2025

وأجرت أورتاغوس، التي وصلت إلى بيروت يوم الجمعة، سلسلة لقاءات يوم السبت، شملت رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عبر منصة “إكس”، فقد كان الاجتماع بين الرئيس عون والموفدة الأميركية “بنّاءً”، وتناول عدداً من الملفات الحساسة، أبرزها الوضع في الجنوب اللبناني، الحدود اللبنانية-السورية، والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد.

من جهتها، أصدرت رئاسة الحكومة بياناً وصفت فيه أجواء اللقاء بين أورتاغوس ورئيس الحكومة نواف سلام بـ”الإيجابية”، مشيرة إلى إشادة المسؤولة الأميركية بخطة الحكومة الإصلاحية، وارتياحها للإجراءات التي بدأت في مطار رفيق الحريري الدولي.

من جهته وصف الرئيس بري الاجتماع الذي جمعه بأورتاغوس بأنه “جيد وبنّاء”.

كما عقدت أورتاغوس صباح امس الأحد، اجتماعاً، ضم وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتناول اللقاء موضوع الاصلاحات التي باشرت بها الحكومة من خلال عرض للقوانين الاصلاحية المقرة، والعمل على تطبيقها ولتلك التي يجري العمل على اقرارها و للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي، اللذين يؤشران الى مرحلة جدية وجديدة للسير بالاصلاحات التي التزمتها الحكومة، والتي بدأت بالتعيينات الاخيرة.