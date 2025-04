السفارة الأميركية: أورتاغوس مرتاحة ومتحمّسة للعودة إلى لبنان

أصدرت السفارة الأميركية في بيروت، بياناً جاء فيه:

“أعربت نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، عن “حماسها للعودة إلى لبنان للقاء الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية يوسف رجي”.

وأضاف البيان: “وفي جميع لقاءاتها، أبدت ارتياحها للنقاشات الصريحة حول دفع لبنان نحو حقبة جديدة، وهو ما يعني نزع سلاح حزب الله بسرعة، وتطبيق إصلاحات للقضاء على الفساد، وتشكيل حكومة منفتحة وشفافة، ليحظى جميع اللبنانيين بالثقة والإيمان بدولتهم”.

Deputy Special Envoy @MorganOrtagus was excited to be back in Lebanon to meet President Aoun @LBPresidency, PM @Nawafasalam, Speaker Berri, and FM @YoussefRaggi. In all her meetings, she was encouraged by the frank discussions on moving Lebanon forward into a new era– which… pic.twitter.com/2vfhx8KAEL

