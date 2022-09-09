السفارة الأميركية: الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في صياغة اتفاق لشعب لبنان

غرّدت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على “تويتر”، قائلةً: “كنا سعداء بدعم زيارة المبعوث الخاص والمنسق آموس هوكشتاين إلى لبنان اليوم. نحن نردد تفاؤله. إن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في صياغة اتفاق لشعب لبنان”.

وارفقت السفارة تغريدتها بصورتين لهوكشتاين خلال زيارته الى لبنان.

وقال هوكشتاين، قبيل مغادرته صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت: “من الجيد أن نكون في زيارة قصيرة إلى لبنان، كالعادة شيء جيد ومناقشة جيدة، ومفاوضات جيدة مع المسؤولين، كما تعلمون انا متفائل كالعادة وأشعر أننا تقدمنا في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة”.

كما أمل أن “نتابع التقدم ونحقّق شيئًا ملموسا للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق سيعطي الامل وينعش الاقتصاد في لبنان ويحقّق الاستقرار في المنطقة، وسيكون جيدا لكل المعنيين”.