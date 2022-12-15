السفارة الأميركية تدعو للتحقيق في الهجوم على اليونيفيل ومحاسبة المسؤولين عنه

دانت الولاياتُ المُتّحدة الأميركيّة بأشدّ العبارات، الهجومَ العنيف على قوات حفظ السّلام التّابعة لليونيفيل، يوم أمس الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل جنديّ ايرلنديّ واحدٍ وجرح ثلاثة آخرين.

وقالت السفارة الأميركية في لبنان ببيان: “إنّ العنف ضدّ قوّات حفظ السلام مرفوض، ويُعرّض المدنيين اللبنانيين والاستقرارَ في جنوب لبنان للخطر”.

أضاف البيان: “تتقدّم الولايات المتّحدة بأحرّ تعازيها لأسرة وأصدقاء وزملاء جنديّ حفظ السّلام الذي توفي، وتأمل في الشّفاء العاجل للجرحى”.

ودعت الولايات المتحدة الأميركيّة، الحكومة اللبنانيّة إلى التّحقيق بشكلٍ عاجلٍ في هذا الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه ومنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.

وختمت: “نواصل حثَّ الحكومة اللبنانيَّة على تسهيل التعاون الكامل مع اليونيفيل، بما في ذلك تسهيل تحرُّكات القوات داخل وخارج منطقة عملياتها، مع أو بدون مرافقة الأجهزة الأمنية اللبنانيّة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.