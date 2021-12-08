السفارة الأميركية: كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية صالحة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية عبر حسابها على “تويتر”، أن “سياسة الحكومة الاميركية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل كل الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة 1914 الى اليوم”.
في هذا المجال، أشارت وحدة الاعلام والعلاقات في مصرف لبنان، في بيان، الى أنه “نظراً الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول”.