السفارة الأميركية: كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية صالحة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية عبر حسابها على “تويتر”، أن “سياسة الحكومة الاميركية تنص على أن كل تصاميم ‏الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل كل ‏الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة 1914 الى اليوم”.‏

في هذا المجال، أشارت وحدة الاعلام والعلاقات في مصرف لبنان، في بيان، الى أنه “نظراً الى قيام بعض المصارف ومؤسسات ‏الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، ‏يهم مصرف لبنان أن يوضح للجمهور بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل‎ Bureau of ‎Engraving and Printing ‎ وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما أن مصرف لبنان هو الذي يحدد مواصفات العملة ‏اللبنانية القابلة للتداول‎”.‎