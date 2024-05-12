السفارة الأميركية: لبنان بحاجة إلى انتخاب رئيس قادر على توحيد البلاد

أفادت معلومات للـLBCI بأن اجتماعاً للجنة الخماسية سيعقد في مقر السفارة الأميركية في عوكر يوم الأربعاء المقبل.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم السفارة الأميركية مات جوشكو للـLBCI إن اللجنة الخماسية تواصل الضغط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توحيد البلاد، والوقوف ضد الفساد، وسن الإجراءات الإصلاحية الأساسية اللازمة لتعافي لبنان وتنشيطه.

وأشار الى أن الشعب اللبناني يستحق حكومة منتخبة ديمقراطياً، تكون مسؤولة وتمثله على المسرح العالمي.

وشدد على أن لبنان بحاجة إلى انتخاب رئيس قادر على توحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن، وهذا أمر لا علاقة له بالانتخابات الداخلية الأميركية.