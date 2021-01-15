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السفارة الأميركية: لنساعد جميعًا في الحدّ من الانتشار المتصاعد لكورونا في لبنان

15 - يناير - 2021
السفارة الاميركية تدعو اللبنانيين للبقاء في المنازل

السفارة الاميركية تدعو اللبنانيين للبقاء في المنازل

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دعت السفارة الاميركية في لبنان المواطنين إلى التضامن للحد من انتشار فيروس كورونا والبقاء في منازلهم.

ونشرت صورة على حسابها الرسمي عبر تويتر، وأرفقتها بالتعليق التالي: “لنساعد جميعًا في الحدّ من الانتشار المتصاعد لفايروس كورونا في لبنان، لحماية أحبائنا ودعم الأطباء والممرضات والممرضين والعاملين الشجعان في مهمتهم الضخمة”.

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