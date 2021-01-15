السفارة الأميركية: لنساعد جميعًا في الحدّ من الانتشار المتصاعد لكورونا في لبنان

دعت السفارة الاميركية في لبنان المواطنين إلى التضامن للحد من انتشار فيروس كورونا والبقاء في منازلهم.

ونشرت صورة على حسابها الرسمي عبر تويتر، وأرفقتها بالتعليق التالي: “لنساعد جميعًا في الحدّ من الانتشار المتصاعد لفايروس كورونا في لبنان، لحماية أحبائنا ودعم الأطباء والممرضات والممرضين والعاملين الشجعان في مهمتهم الضخمة”.

لنساعد جميعًا في الحدّ من الانتشار المتصاعد لفايروس كورونا في لبنان، لحماية أحبائنا ودعم الأطباء والممرضات والممرضين والعاملين الشجعان في مهمتهم الضخمة. #خليك_بالبيت pic.twitter.com/KIHLU6RwDF — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) January 15, 2021