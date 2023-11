السفارة الأميركيّة قلقة وتُحذّر من "آثار خطيرة": لا نريد رؤية صراع في لبنان!

كتبت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها عبر منصة “إكس”: “لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد. وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية صراع في لبنان، حيث سيكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني. إن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية”.

وأضافت: “يشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصرًا رئيسيًا في هذا الجهد”.

وتابعت السفارة الأميركية: “تلعب اليونيفيل دورًا حيويًا على طول الخط الأزرق، ونتوقع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام”.

.@USAmbUN: We continue to be concerned by the possibility of a further spillover of this conflict. In particular, the United States does not want to see conflict in Lebanon, where escalation would have grave implications for regional peace and security, and for the well-being of…

