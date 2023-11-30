الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفارة الأميركيّة قلقة وتُحذّر من "آثار خطيرة": لا نريد رؤية صراع في لبنان!

منذ 11 دقيقة
الولايات المتحدة ولبنان

الولايات المتحدة ولبنان

A A A
طباعة المقال

كتبت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها عبر منصة “إكس”: “لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد. وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية صراع في لبنان، حيث سيكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني. إن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية”.

وأضافت: “يشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصرًا رئيسيًا في هذا الجهد”.

وتابعت السفارة الأميركية: “تلعب اليونيفيل دورًا حيويًا على طول الخط الأزرق، ونتوقع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لجنة الأشغال العامة والمياه
    اجتماع للجنة الأشغال.. ماذا كشف عطية عن أسباب الفيضانات؟
    النائب غسان سكاف
    فرونتسكا لسكاف: مجلس الأمن قلق من خطورة تمدّد الحرب إلى الحدود الجنوبية
    مارك ضو
    "الخماسية" تدعم التمديد لقائد الجيش.. ماذا نقل ضو عن الموفد الفرنسي؟

    الأكثر قراءة

    جو بايدن
    غزة تحت النار
    بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
    إيلون ماسك
    غزة تحت النار
    رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!