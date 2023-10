السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان: تجنّبوا عوكر!

نشرت السفارة الأميركية في عوكر بيانًا عبر منصة “أكس”، أشارت فيه إلى أنّه “على المواطنين الأميركيين في بيروت تجنّب منطقة عوكر اليوم، نظرًا لاحتمال وقوع المزيد من التظاهرات”.

السفارة لفتت إلى أنّه “لا تزال أبواب السفارة مفتوحة للعمل. ونحن نعطي الأولوية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأميركيين في لبنان”.

U.S. citizens in Beirut should avoid the Awkar area on October 18 given the potential for further demonstrations following protests on October 17. The U.S. Embassy remains open for business. We are prioritizing providing consular services to U.S. citizens in Lebanon.…

يأتي ذلك بعد أن رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى “عدم السفر”، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله.

وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت، بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.

🚨 We have updated our Travel Advisory for Lebanon to Level 4: Do Not Travel.

We urge U.S. citizens not to travel to Lebanon. We recommend that U.S. citizens in Lebanon make appropriate arrangements to leave the country; commercial options currently remain available. We…

