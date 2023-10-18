الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان: تجنّبوا عوكر!

منذ 22 ثانية
السفارة الأميركية في لبنان

السفارة الأميركية في لبنان

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نشرت السفارة الأميركية في عوكر بيانًا عبر منصة “أكس”، أشارت فيه إلى أنّه “على المواطنين الأميركيين في بيروت تجنّب منطقة عوكر اليوم، نظرًا لاحتمال وقوع المزيد من التظاهرات”.

السفارة لفتت إلى أنّه “لا تزال أبواب السفارة مفتوحة للعمل. ونحن نعطي الأولوية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأميركيين في لبنان”.

يأتي ذلك بعد أن رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى “عدم السفر”، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله.

وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت، بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.

 

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