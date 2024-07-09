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السفارة الأوكرانية في بيروت تناشد القيادة السياسية اللبنانية!

9 - يوليو - 2024
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2024 4:38 مساءً
لبنان وأوكرانيا

لبنان وأوكرانيا

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صدر عن السفارة الأوكرانية في لبنان البيان الآتي: “اهتز العالم بنبأ قصف ارهابي آخر في 8 تموز 2024، لمستشفى “أوخماتديت” للأطفال في كييف. وأدى هذا الهجوم الوحشي إلى مقتل أطفال وبالغين وأطباء كانوا ينقذون حياة المرضى الصغار”. وقالت: “أصبحت هذه المأساة دليلا آخر على التكتيكات الهمجية التي يستخدمها الاتحاد الروسي، والتي يسعى من خلالها الى تدمير حياة الأبرياء ومستقبل أوكرانيا”.

وناشد البيان “القيادة السياسية في لبنان إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الاتحاد الروسي”. وقالت السفارة الاوكرانية: “إن صوتكم، كجزء من المجتمع الدولي، مهم للغاية. يجب على كل دولة أن تتمسّك بمبادئ القانون الدولي والإنسانية وأن تعبر عن رفضها لهذا العدوان”.

ورأت أن “العقوبات والضغوط الديبلوماسية والعزلة الدولية للاتحاد الروسي يمكن أن تساعد في وقف هذا العدوان وإنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء. إن لبنان، باعتباره بلدا له تاريخ في التغلب على الصراعات، يمكنه أن يقدم مساهمة كبيرة في قضية السلام والاستقرار في العالم”.

كما دعت إلى “محاسبة هذه الجرائم الشنيعة. إن إدانة مثل هذه الأفعال ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل تعبيرا عن التضامن مع أولئك الذين يعانون من الظلم والعنف”.

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