السفارة الاميركية: ماكنزي زار عون وقادة سياسيين وعسكريين

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صدر عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان البيان التالي:

“أجرى الجنرال كينيث ماكنزي، قائد المنطقة المركزية الوسطى (USCENTCOM) في الثامن من شهر تموز الجاري، زيارة ليوم واحد للبنان اجتمع اخلالها بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، حيث أكد مجددا أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني.

رافق الجنرال ماكنزي مسؤولو وضباط المنطقة المركزية الوسطى، بالإضافة إلى السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين.

هذه الزيارة ليوم واحد إلى لبنان شملت أيضا لقاءات مع القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين الكبار، بمن فيهم ممثلين عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، بالإضافة إلى لقاءات في السفارة الأميركية ومحطة قصيرة عند نصب تذكارية تكرّم ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في خدمة بلدهم.