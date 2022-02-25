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الخارجية اللبنانية تثير دهشة الروس.. “لمخالفتها سياسة النأي بالنفس” 

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 9:00 مساءً
علم روسيا

علم روسيا

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بعد إعلان وزارة الخارجية في بيان حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا, من خلال إدانتها إجتياح الأراضي الأوكرانية, ودعوتها روسيا الى “وقف العمليات العسكرية والإنسجاب فوراً وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع”.

اصدرت سفارة روسيا في بيروت بيانا جاء فيه: “في 24 شباط أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا أدانت فيه ما وصفته “اجتياح الأراضي الأوكرانية” ودعت روسيا إلى ”

لقد أثار بيان الخارجية اللبنانية الدهشة لدينا لمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علما أن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية، وفي هذا الصدد نعلن أن أساس سياسة روسيا ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييف، بعد تنصلها من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولاسيما اتفاقات مينسك”.

إضافة إلى أن روسيا لم تشن حربا، بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطني روسيا وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بعد اعتراف روسيا باستقلالهما.

ونؤكد أن روسيا تسعي دوما لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية، وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها”.

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