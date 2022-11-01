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السفارة الروسية في لبنان: لعمل بناء مشترك يؤخذ فيه رأي الجميع

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2022 9:42 صباحًا
الكرملين

الكرملين

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أعربت السفارة الروسية في لبنان عن أملها بأن ينجح الشعب اللبناني في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

ودعت إلى العمل على إطار عمل بناء مشترك يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار من دون تدخل خارجي.

وكتبت السفارة الروسية في لبنان عبر صفحتها على “تويتر”: “نقول وداعا للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات.

نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة. ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك، يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ودون تدخل خارجي”.

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