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السفارة الفرنسية تؤكد دعم مساهمة القوى الحيّة اللبنانية في صياغة السياسات العامة

منذ 39 دقيقة
السفارة الفرنسية في بيروت

السفارة الفرنسية في بيروت

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وزعت السفارة الفرنسية تغريدة للسفيرة الفرنسية آن غريو اعلنت فيها، “توقيع إتفاقية التعاون المحدَّثة بين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تييري بودي، ونظيره اللبناني، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شارل عربيد، بحضور السفيرة آن غريو”.

وكتبت:”تقوم فرنسا ولبنان بتوطيد تعاونهما لمصلحة المجتمعات المدنيّة من أجل إسماع صوتها عند صياغة السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولتعزيز النقاش الديمقراطي”.

واكدت “دعم مساهمة القوى الحيّة اللبنانية (القطاع الخاص، الجمعيّات) في صياغة السياسات العامة هو هدف هذا التعاون الوثيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فرنسا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”.

ولفتت الى انه “في خضمّ الأزمة العميقة التي يجتازها لبنان، تستطيع المؤسسات العامة أن تعتمد على هذه الطاقات بطريقة مفيدة للعمل من أجل الخير العام لجميع اللبنانيين والمصلحة العامة للبنان”.

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