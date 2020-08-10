السفارة المغربية : مستشفى عسكري ميداني في بيروت مجهز بشريا ولوجستيا لاستقبال المرضى

المغرب
المغرب

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أفادت سفارة المملكة المغربية في لبنان، في بيان أنه و”تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تم يوم أمس، إنشاء مستشفى عسكري ميداني على طريق النهر مقابل فورم بيروت، وهو على أتم الإستعداد، على صعيد الموارد البشرية و اللوجيستية، لإستقبال المرضى والجرحي اللبنانيين.

ويبلغ الطاقم الطبي لهذا المستشفى مائة فرد، من بينهم عشرين 20 طبيبا وطبيبة في مختلف الإختصاصات وعددا من الإداريين والمسيرين السامين و إثنين وعشرين 22 ممرضا وممرضة، إضافة إلى تقنيين ومساعدين في التخصصات اللوجستية.

وتبلغ الطاقة الإستيعابية لهذا المستشفى الميداني عشرين سريرا، مع إمكانية التوسعة عند الحاجة.

من ناحية أخرى، فقد بلغ عدد الطائرات المغربية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان، إلى حدود هذا اليوم 20 طائرة.

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