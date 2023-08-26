السفارة الروسية في لبنان: نتخذ الخطوات اللازمة للوصول إلى المحتجزين

كشف مصدر في السفارة الروسية لدى لبنان، لوكالة “سبوتنيك”، أنّ “السّفارة على علم بالوضع الرّاهن فيما يتعلّق باحتجاز مواطنين روس في لبنان، وتتّخذ الخطوات اللّازمة لتستوضح الظّروف التّفصيليّة من الجانب اللبناني”.

وأشار، إلى أنّ “السّفارة تتّخذ الخطوات اللّازمة لوصول القنصليّة إلى المواطنين الرّوس المحتجزين، وفقًا للقوانين الدّوليّة والمحليّة”.

وكان قد كشف المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، أمس، أنّ “من آخر إنجازات الأمن العام، توقيف خليّة تجسّس أثناء مغادرتها عبر مطار بيروت، كانت تحضّر لعمليّات في الدّاخل”.

أوقف جهاز الأمن العام مواطناً روسياً وزوجته أثناء محاولة خروجهما من لبنان عبر مطار بيروت الدولي. وبحسب المعلومات، فإن تعاوناً جرى بين جهاز أمن المقاومة الإسلامية وجهاز الأمن العام بعدما ظهرت معطيات تشير الى حركة أحد المواطنين الأجانب في الضاحية الجنوبية.

من جهتها، أفادت صحيفة “الأخبار”، بتوقيف مواطن روسي وزوجته، أثناء محاولتهما مغادرة لبنان عبر مطار بيروت الدولي، وذلك بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأشارت معلومات الصحيفة إلى أن “المواطن الروسي أقرّ بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه إلى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخصّ أماكن وتجمعات ومنشآت تنتمي لـ”حزب الله”، وطُلب إليه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقدها وتصويرها إن أمكن. وأقرّ أيضاً بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغّليه. وفي التحقيق مع زوجته، أقرّت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه”.