السفيرة الأمريكية للبنانيين: خذوا خطوات للنهوض بما هو صحيح

أكدت ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​، خلال احتفال اقامته سفارة ​الولايات المتحدة​، بالذكرى الـ244 لاستقلال بلادها، انه “كان العام الماضي صعبا للغاية على الجميع، ونحن نشارككم خيبة الأمل التي نعرف أنكم جميعا تشعرون بها لأن الوباء العالمي جعل من المستحيل عليكم السفر إلى الولايات المتحدة، لكنني لا أريد التركيز على خيبة الأمل. بدلا من ذلك، أود أن أهنئكم على قدرتكم على التكيف وعلى نضجكم وشعوركم بالتحفيز”.

ولفتت الى انه “هنا في لبنان، فيما نقترب من الذكرى السنوية الحزينة لانفجار​ ​المرفأ​، إننا ننضم إليكم في الدعوة إلى المساءلة وختم الملف، أولا وقبل كل شيء من أجل الضحايا، ولكن على نطاق أوسع لكل من يريد أن يطوي صفحة الطريقة القديمة في ممارسة العمل، كما نشارككم في التطلع إلى ​انتخابات​ العام المقبل التي تعتبر في بعض النواحي الشكل النهائي للمساءلة أمام الجمهور، وآمل أن يشهد العام المقبل خطوات مسؤولة إلى الأمام لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، ويتوجه نحو الازدهار الذي يستحقه شعبه والإمكانات التي يمثلها هذا البلد”.

وبيّن ان “​اميركا​ أوضحت التزامها تجاه ​الشعب اللبناني​، والآن، أتطلع إليكم كي تأخذوا تعهدا على أنفسكم إنني اشجعكم على أن تجدوا طرقا لتكونوا السفراء والقادة، كما نعرفكم، وخذوا خطوات للنهوض بما هو صحيح”.