الجمعة 23 صفر 1445 ﻫ - 8 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفيرة الأمريكية: ملتزمون بإعادة الأراضي الملغومة سابقًا إلى الاستخدام المنتِج

منذ 42 دقيقة
الولايات المتحدة - لبنان

الولايات المتحدة - لبنان

A A A
طباعة المقال

أشارت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيان، الى أنه “في الثامن من أيلول الجاري انضمت السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في رأس بعلبك للاحتفال بالانتهاء من إزالة الألغام في منطقتي عرسال ورأس بعلبك. كما استعرضت السفيرة شيا التقدم المحرز منذ هزيمة داعش وجبهة النصرة في المنطقة في العام 2017”.

وذكر البيان أن “الولايات المتحدة قدمت أكثر من 5.9 مليون دولار كمساعدة للمجموعة الاستشارية للألغام (MAG) من أجل إزالة العبوات الناسفة والألغام العشوائية التي خلفتها الجماعات الإرهابية عندما نجح الجيش اللبناني في طردها من عرسال خلال عملية “فجر الجرود”. وبعد إزالة 219 عبوة ناسفة وتنظيف 2.9 مليون متر مربع من الأراضي، أعلن مركز مكافحة الألغام التابع للجيش اللبناني رسميا أن المنطقة خالية من مخلفات الحرب القابلة للانفجار”.

وقالت شيا: “سواء في جبل لبنان أو عكار أو البقاع أو الشوف أو في عرسال ورأس بعلبك، نحن ملتزمون بالحفاظ على سلامة المدنيين وإعادة الأراضي الملغومة سابقا إلى الاستخدام المنتِج”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فارس سعيد
    فارس سعيد: من يعتقد أن الأمور ذاهبة نحو الحلحلة فهو "مخطئ"
    الضمان الاجتماعي
    نقابة مستخدمي الضمان: مستمرون بيومين في الأسبوع ونحتفظ بحق التصعيد
    من أحد مخابز لبنان
    الأكلاف والمكونات الخاصة بالدولار.. هل يحلق سعر ربطة الخبز؟

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
    إمارة دبي
    من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟
    "يوهان فورسيل" وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي
    فيديو.. وزير سويدي يستعد لقيادة الحافلة في بلد عربي!