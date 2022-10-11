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السفيرة الأميركية: المصارف في لبنان ستسلك طريق التعافي قريباً

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2022 7:38 مساءً
الولايات المتحدة - لبنان

الولايات المتحدة - لبنان

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استقبل كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في مقر البطريركية – الجعيتاوي.

وأشار بيان للبطريركية أن “غبطته هنأ خلال اللقاء، السفيرة شيا على كل ما بذلته في سبيل لبنان ولا سيما مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ونجاح المفاوضات التي ستفضي إلى ترسيم الحدود البحرية وما سيؤول إليه هذا الإنجاز التاريخي من مفاعيل إيجابية تصب في مصلحة لبنان”.

ولفت البيان الى أنه “في الشق الاقتصادي، تحدث غبطته عن الوضع المعيشي وما تمر به المصارف، مشيرا إلى أن السفيرة شيا قد أكدت أن المصارف ستسلك طريق التعافي قريبا.

واوضحت أن الكهرباء ستكون في حالة تجدد قريبا والعمل يجري للوصول الى اتفاق مع مصر في هذا السياق وتجديد الكيلوواط، الأمر الذي جعل غبطته يرد بأن الشعب بات غير قادر على دفع الفواتير المتجددة. وبحسب غبطته، أكدت السفيرة شيا أن البلاد ستسلك طريق التعافي قريبا، وأثنت على العلاقات التي تربط بين البطريركية والسفارة الاميركية”.

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