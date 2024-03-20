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السفير الألماني بحث مع نواب الكتائب في ملفات عدّة

منذ 41 ثانية
نواب "الكتائب" في ضيافة السفير الألماني

نواب "الكتائب" في ضيافة السفير الألماني

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لبى نواب حزب “الكتائب” سليم الصايغ، نديم الجمّيل، والياس حنكش يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله دعوة السفير الألماني كورت جورج شتوكل-شتيلفريد الى مأدبة غداء شارك فيها ايضاً المستشار السياسي في السفارة جوليوس جوهان كلوبڤل والسيدة لارا عيد.

وكانت مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة ومنها الوضع في جنوب لبنان وفي المنطقة اضافة الى الملف الرئاسي والاصلاحات المطلوبة للنهوض.

وقد عرض نواب الكتائب لوجهة نظر الحزب الشاملة للوضع في لبنان لاسيما في ما يتعلق بسيطرة حزب الله على القرار ورهن البلد للأجندة الايرانية اضافة الى نظرة الحزب الى الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والقضائية المطلوبة، وتم الاتفاق على ابقاء التواصل مستمراً لما فيه خدمة البلدين.

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